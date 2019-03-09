تعرف على أرباح محمد رمضان من "يوتيوب" في العام الواحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حالة من الجدل والهجوم والتأييد تشهدها أغاني محمد رمضان، التي يطرحها على قناته الرسمية بموقع الـ"يوتيوب"، البداية كانت بأغنية غناها محمد رمضان في فيلم "عبده موتة"، لكن الأغنية لم تحقق أي جدل، ربما لأنها كانت داخل سياق الفيلم، وبعدها قدم أغنية "أنا أصلا جن" خلال فيلم "قلب الأسد" وحققت الأغنية 75 مليون مشاهدة عبر قناة شركة السبكي الرسمية بموقع يوتيوب.

أغنية أنا أصلا جن

أغنية عبدة موتة

المشاهدات العالية التي حققتها الأغاني، شجعت رمضان على تقديم أغانٍ منفردة بعيدا من الأفلام، البداية كانت مع أغنية "نمبر وان"، التي حققت مشاهدات عالية وصلت لـ89 مليون مشاهدة، وأثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية نمبر وان

بعد الجدل الذي حققته الأغنية أطلق رمضان أغنية "أنا الملك"، التي أثارت الجدل أكثر وأكثر، وحققت أكثر من 76 مليون مشاهدة عبر قناة رمضان الرسمية بموقع يوتيوب.

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ثم توالت أغاني رمضان، ومنها أغنية "جيشنا صعب" التي قدمها للجيش المصري وحققت 12 مليون مشاهدة، وأغنية " مافيا" التي حققت أكثر من 80 مليون مشاهدة.

الأغاني كما جلبت لرمضان ملايين المشاهدات، جلبت له انتقادات لا حصر لها، لكن يبقى السؤال المهم ما الدخل الذي يحققه محمد رمضان من هذه المشاهدات العالية لأغانيه.

وفقا لموقع "social blade" فالفنان محمد رمضان يربح من اليوتيوب من 19 ألف دولار في أقل الحالات، لـ304 آلاف دولار شهريا في أفضل حالات القناة، وتصل أرباحه السنوية من اليوتيوب من 228 ألف دولار كأقل تقدير لـ3.6 مليون دولار كحد أقصى.

رمضان حمل على قناته 188 فيديو بين أغانٍ ومشاهد من مسلسلاته وأعماله وكواليس الأعمال السينمائية، ووصل عدد مشتركي قناته على يوتيوب لقرابة 4 ملايين مشترك، وعدد مشاهدات القناة وصل لمليار و255 مليون مشاهدة.

جيشنا صعب

أغنية مافيا