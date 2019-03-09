شاهدوا الإعلامية السعودية العنود الحربي تصدم محبيها بتعرضها لإصابات خطيرة

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كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 09:52 صباحاً -
العنود الحربي
فاجأت الإعلامية السعودية العنود الحربي متابعي حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بتعرّضها لإصابات عدة في وجهها وجسمها.
ونشرت فيديو على صفحتها أعلنت فيه أنها أصيبت بكسر في أنفسها وبجرح في يدها.
وعلّقت على الفيديو قائلة: “الحمد الله على كل حال وقدر الله و ماشاء فعل” واكتفت بهذا الخبر من دون أي توضيح عن سبب الحادث وطبيعته.
ولم تحجب إصابتها بل كشفت عن إصابتها من خلال صور واضحة للإصابتين نشرتها وعلقت عليها قائلة: “بس والله كسر في الخشم وإيدي انكسرت”.
وتمنى لها المتابعون الشفاء العاجل متسائلين عن سبب إصابتها.
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