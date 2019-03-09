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شاهدوا الإعلامية السعودية العنود الحربي تصدم محبيها بتعرضها لإصابات خطيرة

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 09:52 صباحاً -

العنود الحربي

العنود الحربي

العنود الحربي

فاجأت الإعلامية العنود الحربي متابعي حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بتعرّضها لإصابات عدة في وجهها وجسمها.العنود الحربي

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العنود الحربي

ونشرت فيديو على صفحتها أعلنت فيه أنها أصيبت بكسر في أنفسها وبجرح في يدها.

وعلّقت على الفيديو قائلة: “الحمد الله على كل حال وقدر الله و ماشاء فعل” واكتفت بهذا الخبر من دون أي توضيح عن سبب الحادث وطبيعته.

ولم تحجب إصابتها بل كشفت عن إصابتها من خلال صور واضحة للإصابتين نشرتها وعلقت عليها قائلة: “بس والله كسر في الخشم وإيدي انكسرت”.

وتمنى لها المتابعون الشفاء العاجل متسائلين عن سبب إصابتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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