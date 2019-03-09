الحفل الاول لنجوى كرم في السعودية

Mar 09, 2019
اعلنت شركة روتانا عن حفلاتها القادمة في السعودية وتحديداً في الشرقية، حيث كشفت عن حفل سيجمع البرنس ماجد المهندس وشمس الغنية اللبنانية نجوى كرم في منطقة الخبر الصالة الخضراء.
ويعتبر هذا الحفل هو الاول لنجوى كرم في بلاد الحرمين. كما الثاني مع ماجد المهندس بعد النجاح الكبير معاً ضمن مهرجانات فبراير في الكويت.
الحفل المعلن عنه سيقام يوم الخميس بتاريخ ٢٩ من الشهر الجاري، الا ان التذاكر لم تطرح بعد للبيع.
نذكر ان نجوى انفصلت ودياً عن مدير اعمالها كريم ابي ياغي وذلك بعدما وصلت الى احتفالية روتانا بالنجمة نوال الزغبي بمفردها. وقد ترددت معلومات ان شركة روتانا ستتولى ادارة اعمالها.
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