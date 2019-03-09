الحفل الاول لنجوى كرم في السعودية

اعلنت شركة روتانا عن حفلاتها القادمة في السعودية وتحديداً في الشرقية، حيث كشفت عن حفل سيجمع البرنس ماجد المهندس وشمس الغنية اللبنانية نجوى كرم في منطقة الخبر الصالة الخضراء.

Advertisements

ويعتبر هذا الحفل هو الاول لنجوى كرم في بلاد الحرمين. كما الثاني مع ماجد المهندس بعد النجاح الكبير معاً ضمن مهرجانات فبراير في الكويت.

الحفل المعلن عنه سيقام يوم الخميس بتاريخ ٢٩ من الشهر الجاري، الا ان التذاكر لم تطرح بعد للبيع.

نذكر ان نجوى انفصلت ودياً عن مدير اعمالها كريم ابي ياغي وذلك بعدما وصلت الى احتفالية روتانا بالنجمة نوال الزغبي بمفردها. وقد ترددت معلومات ان شركة روتانا ستتولى ادارة اعمالها.