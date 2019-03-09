ميغان ماركل تتلقّى تقديرًا ثمينًا من الملكة إليزابيث بيوم المرأة.. فما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم كلِّ الشائعات المحيطة بالعائلة المالكة البريطانية، إلا أن العلاقة التي تجمع الملكة إليزابيث ودوقة ساسيكس ميغان ماركل، وثيقةٌ للغاية، ولا عجب أن تُقدّم الملكة لميغان هديةً غير تقليدية، في يوم المرأة العالمي، تُثبت فيها ثقتها بقوة ومكانة ماركل وتأثيرها.

فقد أعلن قصر كنسينغتون في لندن عن إرادة الملكة بتعيين ماركل بمنصب نائب رئيس صندوق الكومنولث الاستئماني، وجاء في بيان القصر: "ستصبح دوقة ساسيكس اليوم، نائبًا لرئيس مؤسسة الكومنولث الخيرية التي ترعاها جلالة الملكة".

وهدف هذه المؤسسة، هو دعم وتمويل القادة الشباب في جميع أنحاء العالم، وتُركّز على مساعدة أولئك الذين يقودون التغيير الاجتماعي الإيجابي، ويخدمون مجتمعاتهم، ويُوفّرون الأمل، والعمل وفرص العمل الذاتي للآخرين.

وبذلك تنضمُّ ميغان، إلى زوجها الأمير هاري، وهو رئيس المؤسسة، في حين أن الملكة هي الراعي الرسمي للمؤسسة.

وقالت المؤسسة في بيانٍ لها: "في هذا الدور الجديد، ستُسلّط الدوقة الضوء على شراكات الثقة مع الشباب عبر الكومنولث، وعلى وجه الخصوص عملها الذي يدعم النساء والفتيات".

وجاء هذا الخبر قبل لحظاتٍ من انضمام ميغان إلى لجنة مناقشة تضم النساء البارزات والشخصيات الوطنية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث ظهرت ميغان في وقتٍ لاحق من ذلك القرار، إلى جانب المغنية آني لينوكس، ورئيسة وزراء أستراليا السابقة جوليا جيلارد وآخرين لمناقشة مجموعة من القضايا التي تؤثر على النساء اليوم.

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وارتدت ميغان فستانًا باللون الأبيض والأسود من طراز"Reiss"، بلغ سعره 185 جنيهًا إسترلينيًا، وجاكيتًا أسود اللون من العلامة التجارية الشهيرة "ألكساندر ماكوين" بقيمة 1245 جنيهًا إسترلينيًا.

وأكملت إطلالتها بحقيبةٍ من طراز "Stella McCartney"، ويبلغ سعرها 540 جنيهًا إسترلينيًا، وحذاء من العلامة التجارية Manolo Blahnik"، بسعر 495 جنيهًا إسترلينيًا.

وخلال المناقشة، تحدّثت الدوقة الحامل بحماس عن النساء والإنجاب، ومزحت قائلةً: "يمكنني الشعور بالركل الجنيني للنسوية"، وأضافت: "لقد رأيت هذا الفيلم الوثائقي على شبكة نيتفليكس حول النسوية، وأحد الأشياء التي ذكروها هو مصطلح "الشعور بالركل الجنيني للنسوية".

وختمت حديثها: "أحب ذلك التعبير كثيرًا، فإذا كان صبيًا أو فتاةً، نأمل أن يكون هذا هو الحال فى الحمل".