شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى مُدرّسة بمنطقة شعبية فى "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة هبة مجدى تصوير مشاهدها فى مسلسل "طلقة حظ" مع النجم الشاب مصطفى خاطر، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتظهر هبة فى أحداث العمل بشخصية الأخت الكبيرة لـ"خاطر" وهى متزوجة وتعمل مُدرّسة فى احدى المدارس الشعبية وتعطى دروس للطلبة للمساعدة فى جلب مصروفات منزلها.



هبة مجدى فى كواليس طلقة حظ

وانتهى مخرج العمل أحمد خالد أمين من 5 أسابيع كاملة فى أحداث العمل الذى انطلق فى وقت مبكر من هذا العام، حيث يتم التصوير بشكل يومى دون توقف باستثناء فترة الحداد بسبب وفاة والدة بطلة العمل مصطفى خاطر والتى توقف فيها التصوير لبضعة أيام.

مسلسل "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس.

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هبة مجدى