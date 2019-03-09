شكرا لقرائتكم خبر عن مش بيدارو.. 10 نجمات يعترفن بإجراء عمليات تجميل أبرزهن نيكول كيدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يعد سرا حربيا كما كان، بعد أن خرجت العديد من الفنانات والمشاهير واعترفن بإجراء جراحات تجميلة ليبدن أصغر سنا وأكثر جمالا، الحديث عن زيارات أطباء التجميل لم تعد من المحرمات بالنسبة للفنانات وكثير منهن كسرن القاعدة وتحدثوا بشفافية عن تعرضهن لهذه العمليات.

إليكم بعض المشاهير اللاتى قررن الاعتراف أمام جمهورهن بالخضوع لجراحة تجميل واحدة على الأقل أو عمليات الحقن: بريتنى سبيرز.. اعترفت "بريتنى سبيرز" بأنها تقوم بحقن الشفاه والوجنتين فقط. كريسى تيجن.. قامت بإجراء عملية تجميل واحدة تحت الإبط. فيكتوريا بيكهام.. اعترفت "بيكهام" بإجرائها عملية تكبير الثديين ولكنها تأسف على هذا القرار ولا توصى الفتيات بإجرائها، فهى لم تشعر بالسعادة إلا بعد عودته إلى حجمه الطبيعى. جينيفر جراى.. أجرت عملية جراحية فى أنفها. كلوى كارداشيان.. قامت بعمليات تجميل فى الوجه للتخلص من الشحوم الزائدة فيه. Advertisements جينيفر أنيستون.. قالت "جينيفر" فى وقت سابق انها قامت بعملية جراحية فى الأنف نظرا لحالة صحية مرضية كانت تعيق عملية التنفس بشكل طبيعى. روبن رايت.. كشفت "رايت" أنها تزور جراح التجميل بانتظام مرتين فى السنة، لحقن البوتكس وضبط التجاعيد والتخلص منها، لتبدو أصغر سنا بما يقل عن عمرها الحقيقى بـ10 سنوات. كورتنى كوكس.. اعترفت بكثرة عمليات التجميل التى أجرتها فى الصغر، ولكنها عانت من الكثير من المشكلات الصحية فيما بعد، لذلك قررت الحد من هذه العمليات. نيكول كيدمان.. اعترفت "نيكول" بأنها قامت بالعديد من عمليات تجميل فى الثدى والأسنان، بالإضافة إلى حقن البوتوكس فى الوجه. دانا ديليانى.. اعترفت بإجراء العديد من عمليات الوجه، ولكنها نصحت جماهيرها بعدم الانسياق وراء هذه العمليات؛ لأنها جعلت وجهها غير متماثل.

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