"ترنيمة الفلاح الفصيح".. أوبرا فرعونية على المسرح العائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تجرى حاليا بروفات العرض المسرحي "ترنيمة الفلاح الفصيح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح، استعدادا لافتتاحه في الأسبوع الأول من شهر أبريل على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

وقال سعيد سليمان، مخرج المسرحية، إن العرض (أوبرا فرعونية) بالشعر العربي، وتنطلق فكرة العرض من الحكاية التراثية (الفلاح الفصيح).

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وتعتمد الأوبرا الفرعونية، التي يقدمها العرض علي طقوس مستوحاة من التراث الفرعوني، مثل طقوس التحنيط وطقوس العبور وطقوس العالم السفلي، كما أن العرض يعتمد على فكرة (المؤدي الشامل)، الذي يمثل ويغني ويرقص ويعزف في الوقت نفسه، ويعد العرض مغامرة جديدة للوصول إلى إبداع أوبرا فرعونية شكلا وموضوعا بشكل متطور وحديث.

عرض "ترنيمة الفلاح الفصيح" بطولة هاني عبد الناصر، وحنان الفيومي، ومحمد ثروت، ومي ثروت، ومحمود عبد المحسن، ووسام مصطفي، وهيثم درويش، ومريم سعيد، ورامي ماهر، وأحمد علاء الدين، وأينا فاضل، ومروة يسري، ومعاذ عسكر، ومحمد حامد، ورانيا علاء الدين، وهايدي بركات، وإيفا عادل، وشيماء يسري، والموسيقي هاني عبد الناصر، وديكور وملابس رامة فاروق، وأداء مجموعة كبيرة من الفنانين المتخصصين، إخراج سعيد سليمان.