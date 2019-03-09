فيديو| صورته داخل المترو.. ماريا كاري تطرح أغنية "A No No"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

طرحت المطربة العالمية ماريا كاري، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، أغنيتها الجديدة "A No No".

وظهرت ماريا كاري، في الأغنية، داخل المترو، وهى ترقص وتغني مع عدد من الموديلز، وحققت الأغنية أكثر من 300 ألف مشاهدة فور طرحها على يوتيوب.

يُذكر أن النجمة العالمية ماريا كارى قدمت بمشاركة نجم الدي جى العالمي تياستو، حفلها الفني الأول بالمملكة العربية السعودية في 31 يناير الماضي، وحقق الحفل نجاحا كبيرا.