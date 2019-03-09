محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
طرحت المطربة العالمية ماريا كاري، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، أغنيتها الجديدة "A No No".
وظهرت ماريا كاري، في الأغنية، داخل المترو، وهى ترقص وتغني مع عدد من الموديلز، وحققت الأغنية أكثر من 300 ألف مشاهدة فور طرحها على يوتيوب.
يُذكر أن النجمة العالمية ماريا كارى قدمت بمشاركة نجم الدي جى العالمي تياستو، حفلها الفني الأول بالمملكة العربية السعودية في 31 يناير الماضي، وحقق الحفل نجاحا كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| صورته داخل المترو.. ماريا كاري تطرح أغنية "A No No" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.