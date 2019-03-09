محمود العسيلي يكشف عن حلمه الذي حققه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمود العسيلي صورة من حفله الغنائي بالجامعة الأمريكية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، موضحا أن هذا كان حلمه الذي تحقق.

وعلق "العسيلي" على الصورة قائلًا: "دي أول قاعة كنت بأغني فيها وأنا في الجامعة، وكنت دايما باتخيل أن القاعة دي مليانة على الآخر والجمهور يبقى حافظ الأغاني بتاعتي وفعلا حلمي اتحقق".

يذكر أن محمود العسيلي أحيا، مؤخرا، حفلا بمناسبة الذكرى المئوية للجامعة الأمريكية، وشاركه الحفل الفنان الكبير هشام عباس.