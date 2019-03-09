عاجل.. إيقاف تصوير "فلانتينو" بعد تعرض عادل إمام لارهاق شديد

أوقف القائمون على "فلانتينو" تصوير المسلسل بعد تعرض الزعيم عادل إمام لارهاق شديد.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد استئناف التصوير لاستكمال تصوير المشاهد.

"فلانتينو" يعد التعاون الأول بين الزعيم والمؤلف أيمن بهجت قمر فى الدراما التليفزيونية.

ويشارك فى بطولة المسلسل داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، أحمد فريد وعدد آخر من النجوم.