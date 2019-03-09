شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم إيرادات فيلم Aquaman في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Aquaman إيرادات وصلت إلى 7 ملايين و 524 ألف دولار أمريكي في الإمارات، وذلك بعدما تخطت إيراداته حول العالم مليار دولار، وهو العمل الذى بدأ عرضه فى السينمات يوم 21 ديسمبر الماضى.

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.

الفيلم من بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.