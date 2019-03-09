شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام إجازة إجبارية لأسرة "فلانتينو" بسبب إرهاق الزعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت أسرة مسلسل "فلانتينو" على إجازة 4 أيام إجبارية بسبب إرهاق الزعيم عادل إمام بطل العمل، حيث كان من المفترض أن يصور مشاهده الاثنين الماضى، لكنه لم يأت للتصوير فى مدينة الإنتاج، ما دفع صناع العمل لإنهاء التصوير، وحددوا موعد استئنافه أمس الخميس إلا أن الزعيم لم يأت للوكيشن للمرة الثانية بسبب إرهاقه الشديد، وحتى الآن لن يتم تحديد موعد استئناف التصوير لاستكمال تصوير المشاهد.

مسلسل "فلانتينو" يعد التعاون الأول بين الزعيم والمؤلف أيمن بهجت قمر فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولته داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، أحمد فريد وعدد آخر من النجوم.