بالصور.. إطلالة جديدة لسولاف فواخرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها في شوارع العراق. وعلقت سولاف على صورها قائلة: "جولة في أربيل"، وظهرت بإطلالة شتوية جذابة. يذكر أن سولاف نشارك حاليا ببطولة عدد من الأعمال التليفزيونية السورية، منها مسلسل "ناس من ورق" و"هوا أصفر" و"بكرة أحلى 2".

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