شاهد.. فنانة خليجية: “ابنتي عمرها 10 شهور وابوها مش راضي يعترف فيها”!

أطلت الفنانة الكويتية غدير الفهد في فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتروي المشكلة التي تعانيها بخصوص اصدار اوراق مدنية لابنتها.

وقالت غدير الفهد في الفيديو: “ابنتي عمرها عشر شهور حاليا وابنتي ما لها حق لا في فلندا ولا في الكويت والسبب ان ابوها مو راضي يطلعلها اوراق ولا راض يعترف فيها”.

Advertisements

واضافت غدير انها قالت لزوجها: “طلع اوراق للبنت وانا متنازلة عن كل شيء نفقة، سائق، خدامة”.

كما نشرت غدير صورة لابنتها عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها: “ابي صوتي يوصل .. ابي حق البنت ابي اوراق لها داخل الكويت علشان اقدر امشي في امورها .. الحين وين ماروح يقولون وين الاب لانه بفنلندا الحضانه عندي وعنده كا قانون لانه مازلنا متزوجين “.