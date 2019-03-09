شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول تريلر وبوستر لفيلم الرعب I Spit on Your Grave: Deja Vu والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب I Spit on Your Grave: Deja Vu أول تريلر وبوستر رسمي للعمل، المقرر طرحه خلال العام الجارى، ولكن لم يستقر على يوم بعد.

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الفيلم من بطولة كميل كيتون، جيمي برناديت، جيم تافاري، ماريا اولسن، أندريا نيلسون، هولجي فورستر، مئير زارشي، جوناثان بيسي، الفيلم من إخراج وتأليف مئير زارشي.



I Spit on Your Grave: Deja Vu

يعد فيلم I Spit on Your Grave: Deja Vu تكملة للجزء الذى طرح عام 1978، ويدور حول عودة جنيفر هيلز، حيث صدم العالم بقصة امرأة جميلة اعتدى عليها وتركت، والتي عادت لتنتقم من المسؤولين عن الحادث، حيث ترسل الكاتبة الناجحة جينيفر هيلز لمواجهة غضب عائلات أولئك الذين قتلتهم، واختطفت مع ابنتها صاحبة جيمي برناديت، وتبدأ لعبة مطاردة ضد عصابة مميتة الذين يشرف عليهم ماريا أولسن.