شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفلها الفنى بأجمل أغانيها فى السعودية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحييت الفنانة أصاله، حفلها الفنى فى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، برفقة الفنان السعودى عبادى الجوهر، وشهد الحفل حضورا كثيفا من جمهورها.



الفنانة أصالة

ونشرت الفنانة أصالة، صورا من حفلها الفنى وقالت: "شكراً لكلّ شخص اهتمّ فيني اليوم أمّي الصغيرة حنّونة مليار شكر ياروح قلبي على محبتك واهتمامك وحنّيتك وشكراً للمصممة الغالية تيما عابد وكلّ الشّكر لأهلي وأحبّتي في السّعوديّة الحبيبة، الّلي هيّي قطعة من روحى، وشكراً أخي العزيز محمّد زكي على التنظيم الخيالي والتّفاصيل الرّاقية، شكراً إلكم كلكم على المحبّة والاهتمام والدّعم الّلي مكانه روحي، ومن غيره ما كنت أنا".

يذكر أن الفنانة أصالة، قدمت باقة من أغانيها القديمة والحديثة، والتى من ضمنها "سامحتك كتير"، "قد الحروف" ، "عيونى آخر أمالى"، "ذاك الغبى"، بالإضافة إلى دويتو مع الفنان عبادى الجوهر.