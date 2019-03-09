شكرا لقرائتكم خبر عن 155 مليون دولار حصيلة إيرادات The Lego Movie 2 فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Lego Movie 2: The Second Part إيرادات وصلت إلى 155 مليون دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 8 فبراير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 93 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 62 مليون دولار حول العالم.

فيلم The Lego Movie 2: The Second Part من بطولة أصوات مارجوت روبي، أليسون بري، كريس برات، جونا هيل، إليزابيث بانكس، ستيفاني بياتريس، تشاننج تيتم، نيك أوفرمان.

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ويدور بعد مرور خمس سنوات بعد أن تم تخريب كل شيء، ولكن يواجه المواطنون تهديدًا جديدًا كبيرًا وهو غزاة LEGO DUPLO® من الفضاء الخارجي، محطمين كل شيء بشكل أسرع مما يمكن أن يعيد أصحاب الأرض بناءه.

الفيلم من إخراج مايك ميتشل، وتريشا جام، ومن تأليف ميشيل مورجان، ودمينيك روسو.