صورة| منة شلبى تستعين بـ"أحلى الأوقات" لتهنئة المرأة في يومها العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة منة شلبي، صورة، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة من فيلم "أحلى الأوقات" تجمعها بالفنانتين هند صبري وحنان ترك، لتهنئ من خلالها النساء في يوم المرأة العالمي.

وعلقت منة شلبي على الصورة قائلة: "كل سنة واحنا واقفين مع بعض وبنقوي بعض وأحلى أوقاتنا مع بعض".

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وأضافت: "وبالمناسبة فيلم أحلى الأوقات مش بس بطولة نسائية جماعية، الفيلم من إخراج هالة خليل، وتأليف وسام سليمان، مونتاج منار حسنى، ديكور شيرين فرغل وشيرين فرج، نسنطيع فعلها".

يذكر أن منة شلبي كرمت يوم 20 فبراير في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أسوان لسينما المرأة.