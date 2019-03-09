في يوم المرأة.. إنجي المقدم تحتفى بسيدتين قويتين في حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

احتفت الفنانة إنجي المقدم بوالدتها وجدتها، في اليوم العالمي للمرأة، الذي حل أمس 8 مارس.

ونشرت المقدم 3 صور مع والدتها ووجدتها، وأكدت أنها نجحت بفضل سيدتين قويتين.

وتنتظر المقدم عرض فيلمها "راس السنة" من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر، وبطولة محمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا.