في يوم المرأة.. إنجي المقدم تحتفى بسيدتين قويتين في حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
احتفت الفنانة إنجي المقدم بوالدتها وجدتها، في اليوم العالمي للمرأة، الذي حل أمس 8 مارس.
ونشرت المقدم 3 صور مع والدتها ووجدتها، وأكدت أنها نجحت بفضل سيدتين قويتين.
وتنتظر المقدم عرض فيلمها "راس السنة" من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر، وبطولة محمد ممدوح وإياد نصار وشيرين رضا.
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