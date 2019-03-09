فارون داوان يقدّم نسخة جديدة من فيلم Coolie No 1

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
أكد ممثل بوليوود فارون داوان أنه بصدد تقديم نسخة جديدة لفيلم النجم الهندي الكبير جوفيندا الذي تم تصويره عام 1995، Coolie No 1.
في مقابلة لهيئة الإذاعة البريطانية، أكد فارون أنه سيكون جزء من طبعة جديدة من الفيلم الذي سيخرجه أيضا والده ديفيد داوان، الفيلم الأصلي، بطولة جوفيندا وكاريسما كابور، وأخرجه ديفيد داوان الذي سيتولى المهمة مرة أخرى.
وقال فارون داوان عندما سئل عما إذا كان سيتم الاستعانة بعلياء أو سارة على خان: “لا أستطيع أن أقدم كل فيلم مع علياء بهات”.
يستعد فارون لإطلاق فيلمه الجديد “كالانك” Kalank ويضم مجموعة من النجوم، هم: سانجاي دوت Sanjay Dutt، ومادوري ديكسيت Madhuri Dixit، اديتيا روي كابور Aditya Roy Kapur، وسوناكشي سينها Sonakshi Sinha، وكاران جوهر Karan Johar.
أما الفيلم فتعود أحدائه إلى حقبة الأربعينيات، حيث يعدّ هذا العمل الرابع بين داوان وبهات، وانتظر جمهور النجمين البوستر الدعائي للفيلم، إلى جانب النجمين مادوري وسانجاي بعد طول انتظار لرؤيتهما سويًّا، وسوف يُعرض على شاشات السينما في 19 أبريل 2019.
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