مادري ديكسيت تتحدث حول فترة اعتزالها الفن

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

النجمة الهندية مادري ديكسيت في حياة بوليوود الفنية لم تكن مجرد نجمة لامعة بل مثلت -ولا تزال- مرحلة مهمة ومتميزة في التاريخ السينمائي، في 2002، عندما كانت في القمة بمسيرتها المهنية، قررت أن تأخذ استراحة من بوليوود.

أرادت ديكسيت ان تقضي بعض الوقت مع أبنائها أرين وريان، المولودين في 2003 و2005، حيث أخذت أجازة لمدة أربع سنوات من الأفلام بعد فيلمها الاسطوري devdas مع شاروخان وسانجاي ليلا بهانسالي.

مادوري، في مقابلة حصرية مع “هاربر بازار الهند” في الاحتفال بعددها الذي يمثل الذكرى العاشرة، كشفت الممثلة أن تحقيق التوازن بين أدوار الممثلة والام لم يكن أبدا صراعا بالنسبة لها.

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تقول: “لا اعتقد انني اضطررت إلى اختيار واحد، ولكن كنت اعرف انه يجب قضاء أكبر وقت ممكن في مرحلة طفولة ابنائي عندما كان الأطفال صغيرين، لقد أخذت استراحة لأربع سنوات ثم قدمت aaja nachle في 2007.

من الناحية المهنية، تدخل مادوري لأول مرة إلى مغامرة الإنتاج، مع فيلم المهاراتي بعنوان Pandhra August، والذي سوف يعرض على منصة نيتفليكس في نهاية مارس.

بالإضافة إلى ذلك، تستعد الممثلة للظهور على الشاشة الكبيرة في kalank، الذي يصادف أن يلم الشمل على الشاشة مع الممثل سانجاي دوت بعد ما يقرب من عقدين من الزمن، كما يضم الفيلم فارون داوان، وعلياء بهات، وسوناكشي سينها، واديتيا روي كابور، ومن المقرر عرضه في 19 ابريل.