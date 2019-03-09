دراجة شاهيد كابور النارية تستفز مشاعر الفُقراء.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعلم جميع عشاق الممثل الهندي المعروف شاهيد كابور مدى شغفه بمنتجات شركة “بي أم دبليو”، إلى جانب أنه من هواة اقتناء الدراجات النارية وركوبها.

مؤخرا قام الممثل بشراء دراجة نارية جديدة بثمن كبير، ووفقا للتقارير، فقد حصل شاهيد على دراجة فخمة من طراز BMW R1250 GS، تكلفت نحو 25 دولار أمريكي.

شارك الممثل صورة لنفسه مع “محبوبته” الجديدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، ووصف نفسه في تعليق أرفقه بالصور بأنه “عاشق الدراجة المجنون”، حيث يُعرف الممثل بحبه للدراجات الفائقة،

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وقد سجلت الصورة ما يقرب من 8 مليون من الإعجابات، وهنأ العديد من متابعي شاهيد بـInstagram على دراجته، لكن آخرين وجهوا انتقادات شديدة للممثل، متهمين اياه باستفزاز مشاعر الفقراء واثارة حنقهم على الأغنياء، حيث تعد الـ 25 الف دولار مبلغ كبير بالنسبة للأغلبية في دولة ضخمة مثل الهند.

كما يمتلك شاهيد أيضا، العديد من الدراجات الفاخرة الأخرى، مثل دراجة نارية من نوع Ducati Scrambler 1200، وواحدة من نوع Harley-Davidson، Yamaha MT 01.

على صعيد العمل، ينشغل شاهيد حاليا تصوير الفيلم الجديد “كابير سينغ”، وهو نسخة جديدة من فيلم التيلجو الذي حظي بشعبية كبيرة، “آرجون ريدي”، ويخرجه سانديب فانجا، ويدور الفيلم حول طبيب جراح يسير على درب التدمير الذاتي بعد أن تتزوج فتاته وحب حياته شخص آخر.

يضم “كابير سينغ” النجمة كيارا أدفاني في البطولة النسائية، بعد أن انسحبت تارا سوتاريا من الفيلم بسبب تضارب المواعيد.ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى السينما في يونيو من هذا العام.