رامي عياش يطلق «حابب».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والمطرب اللبناني رامي عياش، أحدث أغانيه التي تحمل اسم «حابب»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، لتجتاز الأغنية حاجز الـ66 ألف مشاهدة، بعد ساعات من طرحها.

وكان رامي عياش قد طرح أغنية “وصفولي عيونك”، من ألبومه الجديد “قصة حب” عبر قناته على اليوتيوب، وهي من كلمات: نبيل أفيوني، ألحان: نور الملاح، وتوزيع: جان مارى رياشي.

ويتكون ألبوم رامي عياش الجديد “قصة حب” من 10 أغنيات مختلفة تتنوع ما بين اللهجة المصرية واللبنانية.

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وعلى جانب أخر، أحيا الفنان اللبناني رامي عياش، الذكرى الخامسة لرحيل والدته عايدة قيس أبو عياش، والتي توافق اليوم 4 مارس.

رامي عياش، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «يا رب..عذبني واجلدني على كل كلمة جارحة قلتها يوماً لوالدتي.. أنا على كامل الاستعداد ... خمس سنين».

الفنان اللبناني كان يرتبط بعلاقة قوية بوالدته ويعتبرها مثله الأعلى، وعاش حالة نفسية صعبة بعد رحيلها.