كاثرين زيتا جونز تروج لإكسسوارت المنزل بجلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت النجمة والممثلة الأمريكية كاثرين زيتا جونز، لقطات لها من أحدث جلسة تصوير تجريها، على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور أنستجرام.

النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، كشفت عن أن هذه اللقطات خصصت للترويج لماركتها الخاصة بإكسسوارات المنزل التي أطلقتها مؤخرات باسم Casa Zeta.

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وظهرت كاثرين زيتا جونز، في اللقطات المنشورة بجانب مجموعة من اكسسوارات المنزل التي صممتها بنفسها، والتي أصبحت مهنتها الرئيسية حاليا بعد غيابها لفترة طويلة عن السينما.

وكانت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة كاثرين زيتا جونز، قد تألقت بإطلالة حملت طابع الأناقة بشكل كبير خلال حضورها إحدى الفعاليات الفنية في ولاية نيويورك الأمريكية.

النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عامًا، ظهرت بفستان نبيتي طويل مصنوع من قماش القطيفة ومكشوف من الساق برفقة ابنها ديلان البالغ من العمر 18 عاما وابنتها كاريس التي تبلغ من العمر 15 عامًا من زوجها النجم الأمريكي مايكل دوجلاس، واللافت أن كاثرين بدت أكثر جمالًا من ابنتها.