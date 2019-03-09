أورلاندو بلوم يصطحب كلبه لوجبه غداء.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي مجموعة من الصور للنجم والممثل البريطاني أورلاندو بلوم مستخدما دراجته النارية، متوجها لتناول وجبة الغداء بصحبة كلبه في كاليفورنيا.

النجم العالمي ظهر وهو يضع كلبه في شنطة وهي الشنط المخصصة لوضع الكلاب أثناء التحرك بها من خلال دراجة نارية، وذلك حفاظا عليه أثناء السير بسرعة مرتفعة.

ويعد اورلاندو هو خطيب النجمة والممثلة كاتي بيري وتمت خطبتهما يوم عيد الحب الماضي، وطلب الزواج منها خلال رحلة بطائرة هليكوبتر.

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ونقلا عن موقع ” بيبول ” قالت النجمة الشهيرة: كان عيد الحب..ذهبنا لتناول العشاء وكان من المفترض أننا سنذهب لرؤية بعض العروض الفنية بعد العشاء لكنني فوجئت بوصولنا لطائرة هليكوبتر ، وطلب منها الزواج في الطائرة.

وكانت المطربة الأمريكية كاتي بيري، قد كشفت لأول مرة عن أول لقاء جمعها بخطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم، وذلك خلال حفل عشاء جولدن جلوب في عام 2016.

النجمة العالمية البالغة من العمر34 عاما، قالت خلال كواليس برنامج American Idol إنها التقت بخطيبها النجم العالمي لأول مرة في الحفل ولم تكن تعرفه على المستوى الشخصي، إلا أن وجدته جاء واقتحم الطاولة التي تجلس إليها ومازحها بأنه حاول يخطف منها سندويش همبرجر الذي كان أمامها.