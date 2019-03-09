هالة صدقي تحتفل بعيد ميلاد توأمها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية هالة صدقي بعيد ميلاد توأمها يوسف ومريم العاشر.

الإعلامي إنجي علي شاركت محبيها في فيديو للفنانة هالة صدقي أثناء احتفالها بعيد ميلاد توأمها برفقتها، وكان ذلك أثناء تواجدها في ضيافة برنامج «أسرار النجوم».

هالة ظهرت في الفيديو وهي تغني مع إنجي أغاني عيد الميلاد لتوأمها وأهدتهم إنجي قالب صغير من التورتة، كما علقت هالة على المناسبة وكتبت إن توأمها أصبح عمرهما 10 سنوات.

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هالة صدقي تم تكريمها مؤخرا من مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، وأكدت الفنانة أن التكريم أسعدها كثيرا لأنه جاء من بيتها، رغم أنها اعتبرت أن التكريم تأخر كثيرا.

وكان قد اقيم حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ السينمائي، والتي تنطلق فعالياته في الفترة من ٢ إلى ٨ مارس، مساء السبت 2 مارس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

هالة صدقي سبق أن تزوجت في بداية حياتها من مجدي وليام، دخلت في صراع وغيرت ديانتها من أجل الانفصال عنه، وبعد ذلك ارتبطت بالمحامي سامح زكريا الذي أنجبت منه توأمها وتعيش منه حياة مستقرة.