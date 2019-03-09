رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
احتفلت الفنانة المصرية هالة صدقي بعيد ميلاد توأمها يوسف ومريم العاشر.
الإعلامي إنجي علي شاركت محبيها في فيديو للفنانة هالة صدقي أثناء احتفالها بعيد ميلاد توأمها برفقتها، وكان ذلك أثناء تواجدها في ضيافة برنامج «أسرار النجوم».
هالة ظهرت في الفيديو وهي تغني مع إنجي أغاني عيد الميلاد لتوأمها وأهدتهم إنجي قالب صغير من التورتة، كما علقت هالة على المناسبة وكتبت إن توأمها أصبح عمرهما 10 سنوات.
هالة صدقي تم تكريمها مؤخرا من مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، وأكدت الفنانة أن التكريم أسعدها كثيرا لأنه جاء من بيتها، رغم أنها اعتبرت أن التكريم تأخر كثيرا.
وكان قد اقيم حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ السينمائي، والتي تنطلق فعالياته في الفترة من ٢ إلى ٨ مارس، مساء السبت 2 مارس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
هالة صدقي سبق أن تزوجت في بداية حياتها من مجدي وليام، دخلت في صراع وغيرت ديانتها من أجل الانفصال عنه، وبعد ذلك ارتبطت بالمحامي سامح زكريا الذي أنجبت منه توأمها وتعيش منه حياة مستقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر هالة صدقي تحتفل بعيد ميلاد توأمها.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.