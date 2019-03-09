والدة نوال الزغبي حديث مواقع التواصل بجمالها وأناقتها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في ظهور نادر لها، فاجأت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجميع بحضور والدها ووالدتها حفل إطلاق ألبومها الجديد «كدة باي».

والدة نوال خطفت أنظار الجميع بأناقتها وجمال ملامحها، بالرغم من تقدم عمرها، حيث تبادل فانز النجمة الذهبية مقطع فيديو لوالدي الزغبي، متغزلين في جمال والدتها، مؤكدين على أن نوال قد ورثت عن والدتها حبها للأناقة، وكان لافتاً أيضاً حضور «تيا» نجلة النجمة الذهبية الحفل، حيث كانت تجلس إلى جانب جدتها، وقد لفت أغلب فانز الفنانة اللبنانية إلى زيادة الشبه بينها وبين ابنتها كلما تقدم عمر الأخيرة.

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يُذكر أن ألبوم «كدة باي» يتضمن 10 أغنيات 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، ومن بينها: «الجمال لناسه» و«اللي براسي عملته» و«جوا قلبه»، و«ما تصبح صبح»، و«آه يا سيدي»، و«كده باي»، و«100 وجع».

وتعاونت نوال في الألبوم، مع الشعراء والملحنين أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعري، ويُعد هذا الألبوم هو الأول لنوال الزغبي مع شركة «روتانا» لصوتيات والمرئيات بعد انقطاع فني دام 10 سنوات.