زوج أنغام الجديد يرد على الشائعات بصورة مع أبناءه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة المصرية أنغام، صور له مع ابنيه، وذلك عبر حسابه على موقع «أنستجرام» لأول مرة بعد إعلان زواجه من بأنغام.

أحمد إبراهيم علق على الصور التي نشرها وكتب: «أغلى هدية من ربنا عيسى ومالك»، وأراد أن يبرهن بتلك الصور على أن علاقته بأبنائه طيبة، عكس كل ما أشيع، وبرغم كل الخلافات بينه وبين زوجته السابقة.

أنغام فاجأت جمهورها في شهر فبراير الماضي بارتباطها بأحمد إبراهيم الذي عمل معها على ألبومها الأخير «حالة خاصة»، واندهش الجمهور من الخبر وخاصة أنغام لم تمهد للخبر.

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ومن ناحية أخرى، أرسل الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم إخطارا لزوجته الأولى ياسمين عيسى، على يد محضر، ليخبرها بزواجه من الفنانة أنغام.

كما اتهم أحمد إبراهيم زوجته الأولى ياسمين عيسى بأنها ذهبت إلى الاستوديو الخاص به وقامت بتحطيمه، ولكن محامية ياسمين نفت الخبر وأكدت أنه افتراء من قبل الزوج على أم أولاده.

فيما تحدث شقيق ياسمين عيسى، المنتج موسى عيسى، عن الأمر وقال إن شقيقته ذهبت إلى الاستوديو قبل يومين لتأخذ عقد المليكة، وأكد أنها لم تفعل أي شيء وأثبت كلامه بعرض فيديو من داخل الاستوديو ولا يوجد به تلفيات، وان زوجها يفعل ذلك لمساومتها على الطلاق مقابل التنازل عن الاستوديو.