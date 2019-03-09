الفنانة هند عبدالحليم في جلسة تصوير غريبة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية هند عبدالحليم لجلسة تصوير جديدة لفتت انتباه عدد كبير من متابعيها.

هند ظهرت في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» بطلتين مختلفتين، حيث لجأت للون الأسود الجذاب الذي يكشف جسدها، وبدت أكثر فتنة بشعرها القصير.

الفنانة الشابة لجأت مرة أخرى لفستان مطعم بعدة ألوان، ولكن الغريب في الصور انها كانت تحيط نفسها بأوراق من اللون الأصفر، وتوقع الجمهور أن الصور لصالح جهة ما، بينما عبر الفانز عن إعجابهم بطلتها.

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هند حققت نجاحا كبيرا منذ ظهورها في مسلسل «الأب الروحي»، والذي شارك في بطولته عدد من النجوم ومن بينهم سوسن بدر وأحمد عبدالعزيز ومحمود حميدة ومحمد عادل.

الفنانة الشابة حالفها الحظ بعد ذلك لتشارك الفنان عادل إمام بطولة مسلسل «عوالم خفية»، والذي تم عرضه في رمضان الماضي مع رانيا فريد شوقي وهبة مجدي.

هند كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، مع الفنانة داليا البحيري، وأميرة العايدي وأمل رزق، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.