احتفال خاص من بنات تامر حسني بالكلب الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحضرت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، كلب أبيض صغير إلى منزلها، ونشرت صورة له وهي تحمله وتلاعبه.

بسمة كشفت أيضا عما فعلته ابنتيها “تاليا” و”أمايا” مع الكلب الصغير، من خلال مجموعة صور نشرتها على خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”.

ابنتا تامر وبسمة قدمتا للكلب ألعابهما الخاصة، كما حولتا منزل الباربي الى منزل للكلب، ووضعتاه به، وقامتا بالاعتناء به بشدة، وهو ما أثار تعجب والدتهما.

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تستعد الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل لإطلاق مجموعة أزياء جديدة بعنوان «الأم والابنة»، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.

نجمة ستار أكاديمي فاجأت محبيها ، واختارت أن تروج لمجموعتها الجديدة بأول جلسة تصوير تجمعها بابنتيها «تاليا وأمايا»، كما أثارت حماس متابعيها بنشر لقطات من الجلسة، والتي ظهرت فيها مع ابنتيها بإطلالات واحدة، في الوقت الذي حرصت فيه على اخفاء معالم وجهيهما.

يُذكر أن بسمة بوسيل اتجهت لتصميم الأزياء بعد أن ابتعدت عن مجال الفن والغناء نتيجة زواجها من الفنان المصري تامر حسني الذي طلب منها اعتزال الفن كشرط لإتمام زواجهما الذي تم الإعلان عنه عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر الماضي، ويحرص الزوجان على عدم نشر صور كاملة الملامح لأطفالهم.