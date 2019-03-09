ريهام أيمن توجه رسالة حب لطفلها في عيد ميلاده.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
عبرت الفنانة المصرية ريهام أيمن عن حبها الشديد لطفلها “رمزي” برسالة وجهتها له بمناسبة عيد ميلاده الثالث.
ريهام نشرت صورة لها وهي تحمل ابنها على كتفها دون أن تظهر كامل وجهه، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “عيد ميلاد ثالث سعيد لابني رمزي.. شكرا لكونك ابن عظيم”.
الفنانة المصرية أضافت: “أنت تدهشني كل يوم و أنا مهووس بك.. نحن فخورون بك جدا ونحبك جدا”، وقد أمطرها جمهورها بتعليقات التهنئة بعيد ميلاد ابنها.
وكان الفنان شريف رمزي قد اصطحب مؤخرا زوجته الفنانة ريهام أيمن ابنيهما “رمزي وليليا” في رحلة إلى حديقة حيوانات الجيزة.
ريهام شاركت جمهورها بمجموعة صور جمعتها بزوجها وابنيها من الرحلة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، مع الحرص على إخفاء وجه ابنيها اللذان ارتديا ملابس متشابهة.
وقد غلب على الصور طابع المرح والسعادة، وقد حازت على إعجاب جمهور الفنانة المصرية، وأثنوا على العلاقة القوية بينها وبين زوجها وابنيها.
يُذكر أن شريف رمزي تزوج من ريهام أيمن عام 2015 بعد قصة حب جمعتهما في كواليس مسلسل «العراف»، وهي الزوجة الثانية في حياة شريف، الذي سبق وتزوج من منة ابنة النجمين حسين فهمي وميرفت أمين، والتي انفصل عنها عام 2011.
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