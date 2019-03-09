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شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Maleficent لـ أنجلينا جولى يصل دور العرض 18 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت ديزني البوستر الأول للجزء الثانى من فيلم Maleficent للنجمة أنجلينا جولي، الذى يأتى بعنوان "Maleficent: Mistress of Evil"، وكان من المقرر أن يطرح الجزء الثانى من الفيلم 29 مايو 2020، ولكن كشفت ديزنى أن الفيلم سيصل دور العرض في 18 أكتوبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter".
Maleficent
ويعد الفيلم تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.
فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة إلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهوني، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاي الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.
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