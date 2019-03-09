شكرا لقرائتكم خبر عن الحى الريفى بالإنتاج الإعلامى يستضيف دنيا سمير غانم لتصوير "من أول نظرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقلت أسرة مسلسل "من أول نظرة"، للنجمة دنيا سمير غانم، إلى مدينة الإنتاج الإعلامى على مدار أمس الاول الخميس وأمس الجمعة، لتصوير بعض أحداث المسلسل التي تدور في الصعيد، ولذلك تم إعداد ديكور مناسب هناك يتماشى مع طبيعة الأحداث داخل الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وشارك فى أداء هذه المشاهد الفنان محمود البزاوى.

ومن المقرر، عرض مسلسل "من أول نظرة" في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته محمد سلام، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وإسماعيل فرغلى، وأيمن وتار، كما تشارك دلال عبد العزيز كضيف شرف10 حلقات فقط من أحداث المسلسل الذي يخرجه خالد الحلفاوى.

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