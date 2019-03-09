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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامجه "سهرانين" المعروض على قناة "أون أي"
وقالت حنان مطاوع خلال البرنامج، إن زوجها من محبي المقالب المرعبة، وفاجئها في إحدى المرات بمقلب أصابها بنوبة قلبية كادت أن تودي بحياتها.
وحكت حنان مطاوع تفاصيل المقلب، حيث إن الكهرباء انقطعت عن منزلها الصغير المكون من طابقين، واتجهت لإحضار الشموع من الطابق العلوي، لتفاجأ بيد تقبض على قدمها من أسفل السلم الحديدي وشعرت بدقات قلبها العالية مصاحبة بصرخة عالية، لتصدم في نهاية الأمر بمزاح زوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| حنان مطاوع تكشف عن إصابتها بأزمة قلبية بسبب زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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