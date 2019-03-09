بينهم تامر حسني والأطرش وسمية الخشاب.. نجوم صنعتهم نساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

احتفل العالم، أمس، باليوم العالمي للمرأة، وهو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، للدلالة على تقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حتى إن شركة "جوجل" غيرت شعار محرك بحثها لكلمة المرأة بـ13 لغة، منها العربية والإنجليزية والصينية، وغيرها.

فنانون كثيرون تحدثوا عن دور النساء في حياتهم، ونرصد لكم في هذا التقرير قصص نجاح فنانين لعبت النساء الدور الأبرز فيها:

تامر حسني

"هي الحب والتربية والإرادة وكل حاجة جوايا هي اللي زرعتها فيا، وهي اللي وجهتني للغناء، وأنا صغير وهي اللي أنا عايش برضاها هي وأبويا"، هكذا أثنى المطرب تامر حسني على دور والدته العظيم في حياته، معتبرا أن والدته هي "كل الرحلة" وهي الدافع والتي وقفت بجوراه حتى وصل لـ"حلمه"، هكذا تحدث تامر حسني عن والدته في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

وأوضح حسني أنه لا يستطيع أن يقوم بأي خطوة في حياته إلا بعد موافقة والدته، قائلا: "ربنا يخليها يارب هي السبب لكل الفضل اللي أنا فيه"، مشيرًا إلى وقوف والدته خلف الأعمال الخيرية التي يقوم بها وأنها دائمًا تقول له: "ربنا بيرزقك مش عشانك أنت بس لكن عشان ناس كتير حواليك وقد ما أنت وسعت للناس دي قد ما الرزق وسع".

يذكر أن والدة تامر حسني هي من قامت بتربيته هو وشقيقه حسام بعدما انفصلت عن والديهما وهما في مرحلة الطفولة.

تامر حسني عن والدته



منة فضالي

دخلت الفنانة منة فضالي في نوبة بكاء عند سؤال الإعلامي عمرو الليثي عن والدها، وأوضحت أن والدتها هي التي ربتها، مشيرة إلى أن أول لقاء لها بوالدها كان يوم خطوبتها في عمر الـ23، موضحة أنه تركها وهي بعمر الشهرين، وأكدت منة فضالي أن والدتها ضحت بكثير من أجلها وهي صنيعة والدتها.

منة فضالي تتحدث عن والدها ووالدتها



علاء ولي الدين

الفنان علاء ولي الدين، هو نجل الفنان سمير ولي الدين، الذي جسد دور الشاويش حسين في مسرحية "شاهد مشافش حاجة"، وتوفى سمير ولي الدين في عام 1978، وترك علاء ولي الدين بعمر الـ15، وربته والدته، وحكى علاء ولي الدين في أكثر من لقاء تليفزيوني عن دور أمه في حياته، وكيف شكلت فكره ووعيه؟ وساعدته في تكوين نجوميته.

علاء ولي الدين يتحدث عن والدته في تليفزيون الكويت



عبد الحليم حافظ

وُلد في قرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، وهو الابن الأصغر بين أربعة إخوة هم إسماعيل ومحمد وعلية. توفيت والدته بعد ولادته بأيام وقبل أن يتم عبد الحليم عامه الأول توفى والده ليعيش اليتم من جهة الأب كما عاشه من جهة الأم من قبل، ليعيش بعدها في بيت خاله الحاج متولي عماشة، بعدها تولت شقيقته علية تربيته، وتحدث عبد الحليم حافظ عن شقيقته علية كثيرا، وقال إنها الشخص الأهم في حياته.

لقاء مع علية شبانة شقيقة عبد الحليم



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فريد الأطرش وأسمهان

توفى والد الفنان فريد الأطرش وشقيقته أسمهان، وجاءت والدتيهما علياء المنذر معهما لمصر، وصنعت منهما نجومًا في سماء مصر والوطن العربي.

فيفي عبده

استقبل برنامج "ست الحسن"، الذي يعرض على قناة أون أي، مداخلة هاتفية من الفنانة فيفي عبده، تحدثت فيها عن والدتها.

وقالت عبده إن أمها هي التي ربتها، لأن والدها تزوج زوجة أخرى، وإن أمها كانت عندما تعاقب إحدى بناتها الست بالضرب، كانت تضربهن جميعا حتى لا تبكي إحداهن فقط، موضحة أن لوالدتها الأثر الأكبر في حياتها.

فيفي عبده



سمية الخشاب

تحدثت الفنانة سمية الخشاب في أكثر من لقاء تلفزيوني عن دور والدتها في حياتها، وأنها كانت هي الداعم الفني لها وأكثر المشجعين لها، وقالت والدة سمية الخشاب في لقاء "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسري إنها لم تتعامل مع سمية باعتبارها أبنتها بل صديقتها.

والدة سمية الخشاب تتحدث عن ابنتها



مي عز الدين

قالت الفنانة مي عز الدين لبرنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغدة شلهوب إن والدتها مسيحة، ولكنها كانت تضربها إذ تكاسلت في الصلاة، موضحة أن جزءا كبيرا من التزامها بالصلاة بسبب أمها، مضيفة أن والدتها أهم شخص في حياتها.

مي عز الدين في 100 سؤال



منة شلبي

الفنانة منة شلبي، هي ابنة الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، وتحدثت في أكثر من لقاء عن دور والدتها في حياتها، وأن والدتها هي الشخص الأهم في حياتها وهي التي تولت تربيتها.

رجاء الجداوي

الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، هي ابنة شقيقة الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، وقالت في أكثر من لقاء إن خالتها هي التي ربتها، وهي صاحبة الفضل عليها.

رجاء الجداوي وتحية كاريوكا