شاهد: داليا مبارك تُطرِب جمهورها في جدة حتى الصباح

أحيت الفنانة السعودية الشابة داليا مبارك أمس الخميس حفلاً غنائيًا، حضره عدد كبير من مُحبي الفنانة ومتذوقي الفن الحديث، حيث أُقيم الحفل في الوجهة البحرية بجدة، في المسرح المكشوف وسط أجواء دافئة نوعًا ما. الحفل الذي أُقيم بدعم من الهيئة العامة للثقافة السعودية هو ضمن عدد من الاحتفالات المُجدوَلة والتي تُقام في الواجهة البحرية، بدأتها داليا حيث سيُقام الأسبوع المقبل 14 مارس حفل الفنان عايض يليه شيمي، وشمة حمدان يومي 21 و28 مارس

داليا مبارك التي ظلّت طوال الحفل مُتفاعلةً مع جمهورها قدّمت عددًا من أبرز الأغاني منها: “مع خالص الأشواق”، و”عرين العشق”، و”تاج الفخر”، و”قدر قدر”، و”دمعة غلا”، و”فارق عن الناس”، و”بيني بينك”، و”يا حاسدي”، و”خذني”، و”قلبت الطاولة”، و”اشتياقي”، و”طار طيرك”، و”من الآخر”، و”اشتهي يبكي”، و”حبك سراب”، و”أذكرك”، و”لذة الحب”، و”قلب وعقل”، و”بعد إذنك”، و”لا تردونه”، و”وينك”، و”كذا ولا كذا”، و”هو كان هايم”، و”أي تبيني”، و”لا تقولي مشتاق”.