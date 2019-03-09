شاهد: تورط فايز المالكي بعد عزيمته لطارق العلي في منزله

نشر الفنان السعودي فايز المالكي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي سناب شات مقطع فيديو جمعه بالفنان الكويتي طارق العلي أثناء زيارة الأخير له في منزله بالمملكة. وكشف المقطع عن عزف الفنان فايز المالكي بالعود وسط ضحكات طارق العلي الذي طلب من المالكي عده طلبات وأمره بإطفاء السيجارة والتأسف ولكن المالكي طلبه بحذف الفيديو حيث لايريد جمهوره يشاهده وهو يدخن خصوصا الاطفال، حيث أشاد جمهور فايز المالكي بهذا الحدث.

العلي قال للمالكي تدفع كم وأحذف الفيديو مما جعل فايز يضربه بالعقال.

وأظهرالمقطع عزيمه فايز المالكي للفنان طارق العلي على العشاء وأعد له وليمة كبيرة.

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