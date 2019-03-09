حمو بيكا يطرح أحدث أغانيه

طرح نجم المهرجانات حمو بيكا أحدث أغانيه بعنوان "يلا نلعب جولة"، وذلك عبر قناة فيجو الدخلاوي الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"،

و الأغنية من كلمات شاعر الغية، كما يشاركه في الغناء النجمين ميدو إتحاداوي، ووليد الحظ.

يذكر أن فنان المهرجانات حمو بيكا طرح مؤخراٌ مهرجان عورت الخصم، والمهرجان من كلمات شاعر الغية، كما حقق المهرجان نسب مشاهدة عالية و نال إعجاب الجماهير.