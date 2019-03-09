محمد عز يكشف كواليس تصوير "استدعاء ولى عمرو"

كشف النجم محمد عز عن كواليس تصوير فيلمه الجديد بعنوان "استدعاء ولى عمرو"، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
يقوم ببطولته كل من صبري فواز، سماح أنور، حورية فرغلي، محمد لطفي، مي كساب، كلوديا حنا، إنتصار، حمادة الليثي، و من تأليف محمد سمير مبروك، و إخراج أحمد البدري، كما تدور أحداثه فى إطار كوميدي اجتماعي.
يذكر أن الفنان محمد عز يشاركفي بطولة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، و من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، كما تدور أحداثه حول همام رجل الأعمال الصعيدي، و زوجته جملات التي تجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن همام يقع في حب هذه الخادمة، وعلى جانب آخر يحاول الاتصال بشخصيات ذات نفوذ من
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