محمد عز يكشف كواليس تصوير "استدعاء ولى عمرو"

كشف النجم محمد عز عن كواليس تصوير فيلمه الجديد بعنوان "استدعاء ولى عمرو"، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يقوم ببطولته كل من صبري فواز، سماح أنور، حورية فرغلي، محمد لطفي، مي كساب، كلوديا حنا، إنتصار، حمادة الليثي، و من تأليف محمد سمير مبروك، و إخراج أحمد البدري، كما تدور أحداثه فى إطار كوميدي اجتماعي.

يذكر أن الفنان محمد عز يشارك

في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس"، و من المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل، كما تدور أحداثه حول همام رجل الأعمال الصعيدي، و زوجته جملات التي تجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن همام يقع في حب هذه الخادمة، وعلى جانب آخر يحاول الاتصال بشخصيات ذات نفوذ منأجل السيطرة على تجارة الأساس، و المسلسل من تأليف مجدي صابر، و إخراج أحمد خالد أمين، و بطولة كل من جمال سليمان، صابرين، علي الحجار، حمدي الوزير، أحمد صفوت، جمال أبو رية، محمود الجندي، منة فضالي، مني عبد الغني، ضياء المرغني، جمال عبد الناصر، إيناس عز الدين، رنا سماحة، عفاف رشاد، عبد الله مشرف، محمد الصاوي، محمد عادل، محمود فارس، محمود عبد المغني.