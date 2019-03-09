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شاهدوا مفاجأة مدويّة عن مايكل جاكسون والأميرة ديانا.. وابنته تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن فضائح والدها الجنسية!

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كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 01:44 صباحاً -

Princess Diana: Michael Jackon was 'in love and wanted to marry Lady Di' reveals bodguard

Princess Diana: Michael Jackon was 'in love and wanted to marry Lady Di' reveals bodguard

مايكل جاكسون والأميرة ديانا

مفاجأة مدوية فجرها مات فيدز الحارس الشخصي السابق والمقرب من مغني البوب الراحل مايكل جاكسون والأميرة ديانا، مشيراً إلى أن النجم العالمي وقع في غرام ديانا.

وبحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية قال فيدز عن شعور جاكسون تجاه ديانا:”شعر أنها الشخص الوحيد في العالم الذي يمكن أن يفهم حياته من حيث عدم قدرته على الذهاب إلى أي مكان، والقصص الإعلامية التي خرجت عن نطاق السيطرة، والتطفل على حياته الخاصة، وفقدانه الكامل للخصوصية”.Michael Jackson was 'deeply in love with Princess Diana and wanted to MARRY her'

Michael Jackson was 'deeply in love with Princess Diana and wanted to MARRY her'

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وأضاف أنه أحبها على الفور بعد لقائه به الذي تمّ لأول مرّة في استاد ويمبلي في العام 1988، حيث تبرع النجم بـ300 ألف جنيه إسترليني إلى مؤسسة برينس ويلز الخيرية.Michael Jackson was 'deeply in love with Princess Diana and wanted to MARRY her'

Michael Jackson was 'deeply in love with Princess Diana and wanted to MARRY her'

وأشار إلى أن فيدز إنهار بعد سماعه بخبر وفاتها وأن هذا الحادث أثر في حياته كثيراً.

وبعد الأخبار التي انتشرت مؤخرا عن ان النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون كان يتحرش جنسيا بالأطفال، خرجت ابنته باريس جاكسون عن صمتها ودافعت عن والدها وذلك عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى ان الوثائقي الذي انتشر وكان مفاده ان جاكسون اعطى قطعة مجوهرات لطفل مقابل ممارسة الجنس معه، وقالت: “انهم يفعلون هذا لكل شخص لديه قلب طيب يحاول تغيير العالم، ولكن هل تعتقدين حقًا انهم يستطيعون تدمير مسيرته؟”.

ويتحدث الفيلم الوثائقي “ليفنغ نيفرلاند” عن رجلين يزعمان أن جاكسون اعتدى عليهما جنسيًا في طفولتهما.

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