شاهدوا إنفجار في منزل ممثلة كويتية شهيرة.. لن تتخيلوا ردّ فعلها!

كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 01:44 صباحاً -

غدير السبتي Advertisements نجت الممثلة الكويتية غدير السبتي من انفجار فرن الغاز في مطبخ منزلها بشكل مفاجئ ولم تنفعل أبداً من جراء هذه الحادثة وتعاملت معها بهدوء. ولفتت غدير السبتي الإنتباه في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بهدوئها وسرعة تفاعلها مع انفجا العاز في مطبخها. وظهر في الفيديو تحطم زجاج الفرن وبقايا من الزجاج مرمية على الارض. واكدت استغرابها لما حصل، باعتبارها أن الفرن مخصص لاحتواء الحرارة، وعبرت عن دهشتها من صوت الزجاج وهو ينكسر، متسائلة كيف انفجر الفرن.

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