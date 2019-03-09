كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 01:44 صباحاً -
خلال مشاركة الاعلامي صالح الجسمي في مقابلة تلفزيونية وحين سؤاله عن الفنانة مريم حسين طلب وضع النظارات الطبية كونه لا يتمكن من رؤيتها بالعين المجردة، في هدف منه لتقليل قيمتها.
وردت مريم بسخرية على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”فديت انا اللي مستحي واللي يحب جمالي واللي لازم يلبس النظارة عشان يضرب زوم شوي ويشوف جمالي ومقوماتي”.
واضافت “انا اللي مستغربة منه ليش ما تبي تعترف بحبك لي قدام الناس. ترا الحب مش غلط حتى لو كان من طرف واحد”.
مريم لاقت الكثير من السخرية على تعليقها حيث أن الجسمي قال خلال اللقاء أنه لا يعرفها شخصياً، وحاولت الوصول إلى رقم هاتفه من خلال أصدقائه المشتركين لكن لم يعطها إياه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا صالح الجسمي يهاجم مريم حسين مجدداً.. والأخيرة ترد : اعترف بحبك لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.