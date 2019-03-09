شاهدوا صالح الجسمي يهاجم مريم حسين مجدداً.. والأخيرة ترد : اعترف بحبك لي

خلال مشاركة الاعلامي صالح الجسمي في مقابلة تلفزيونية وحين سؤاله عن الفنانة مريم حسين طلب وضع النظارات الطبية كونه لا يتمكن من رؤيتها بالعين المجردة، في هدف منه لتقليل قيمتها.

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وردت مريم بسخرية على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”فديت انا اللي مستحي واللي يحب جمالي واللي لازم يلبس النظارة عشان يضرب زوم شوي ويشوف جمالي ومقوماتي”.

واضافت “انا اللي مستغربة منه ليش ما تبي تعترف بحبك لي قدام الناس. ترا الحب مش غلط حتى لو كان من طرف واحد”.

مريم لاقت الكثير من السخرية على تعليقها حيث أن الجسمي قال خلال اللقاء أنه لا يعرفها شخصياً، وحاولت الوصول إلى رقم هاتفه من خلال أصدقائه المشتركين لكن لم يعطها إياه.