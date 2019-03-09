كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 01:44 صباحاً -

بسمة بوسيل وتامر حسني فاجأت مصممة الازياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني متابعيها على على احد مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها مقطع من اغنية زوجها الجديدة “ناسيني ليه” بصوتها. Advertisements فقد نشرت بسمة عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو من كليب “ناسيني ليه” وهي تعيد غنائها وعلقت عليه معبرة عن إعجابها بالأغنية، وتابعت ممازحة تامر حسني على غنائها لها قائلة: “عشان متسيبش المايك شغال و تمشي، غنيتها انا”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة… بسمة بوسيل تنشر مقطع من اغنية “ناسيني ليه” بصوتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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