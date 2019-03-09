ديمي لوفاتو تنفصل عن حبيبها بعد أربعة أشهر فقط

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بشكل سريع، انفصلت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة ديمي لوفاتو، عن حبيبها النجم العالمي هنري ليفاي، بعد مدة قصير من المواعدة التي لا تتخطى الأربعة أشهر.

ويأتي هذا في الوقت الذي لم تكشف أي مصادر مقرّبة من لوفاتو حتى اللّحظة عن السبب وراء انفصال الثنائي العالمي الشهير.

وكانت النجمة الأمريكية ديمي لوفاتو، قد عادت لحياتها الطبيعية ونشاطها اليومى بعدما خرجت، مؤحرا، من مركز إعادة التأهيل، حيث ظهرت مؤخرا بشكل متكرر إضافة إلى حفاظها على التواصل مع محبيها ومعجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

النجمة العالمية البالغة من العمر 26 عاما، حافظت على الـ ” story ” الخاص بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “انستجرام “، كما نشرت عدة صور من احتفالاتها العائلية بالكريسماس.

وصورت ديمي لوفاتو شجرة الكريسماس الموجودة بمنزلها و التي تحيطها عدد من الهدايا، كذلك طرحت عدد من مقاطع الفيديو التي اظهرت كلابها و هي تجري حول شجرة الكريسماس، اضافة الي اطباق الحلوي الخاصة بالاحتفال.

والجدير بالذكر أن المطربة الأمريكية، قد دخلت المصحة للعلاج من الإدمان، وذلك بعد خروجها من المستشفى بعد علاجها من جرعة مخدرات زائدة كادت أن تودي بحياتها.