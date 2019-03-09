ليلى إسكندر ترد على السخرية من شكلها بسبب صورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر لحملة سخرية واسعة من شكلها، بعد تداول صورة لها، ظهرت فيه وهي تضع ماكياج ثقيل، أظهرها بإطلالة سيئة.

الفنانة اللبنانية ردت على السخرية من شكلها، من خلال مقطع فيديو، قالت فيه إن السخرية من أشكال الفنانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل مصدر رزق بالنسبة إلى بعض الأشخاص.

وأكدت ليلى إن هناك شخص بعينه يقوم بالسخرية من شكل الفنانات، وكان من بينهن الفنانة نادين نسيب جميل، التي وصفتها بأنها ايقونة للجمال، ولكنها لا تحظي بإعجابه أيضا.

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وأضافت: “خليكون يا أكونتات عم تسترزقوا من التنمر علينا وأنا قبلانة لأن إنت و6 آلاف حدا غيرك لو بدو يضل ليل نهار يحاول يخلقلي عقدة نفسية من شكلي... ملاقية حالي قمر”.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر المقيمة في المملكة العربية السعودية حاليًا، عن برنامجها الجديد، والذي يحمل اسم «ألف ليلة وليلى».

وليلى إسكندر، تزوجت من الفنان السعودي يعقوب الفرحان وأنجبت منه طفلها الأول والذي أطلقت عليه اسم يوسف، وتقيم حاليا مع زوجها وابنها في المملكة العربية السعودية.