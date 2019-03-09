صور طريفة للأزمة.. ميجان ماركل «جابت» كيت ميدلتون من شعرها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبحت الخلافات التي وقت مؤخرا بين ميجان ماركل، زوجة الأأمير هاري، وكيت ميدلتونن زوجة الأمير ويليام، مادة دسمة لعدد من وسائل الإعلام الإنجليزية.

كانت أنباء كثيرة قد انتشرت مؤخرا تفيد بوجود خلافات بين ميجان ماركل، وكيت ميدلتون، عبارة عن اختلاف في وجهات النظر لم ترتقي إلى التشابك بالأيدي أو العنف.

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مصورة المشاهير أليسون جاكسون، يبدو انها أرادت ان تمنح المتابعين صورة مقربة لما يجري بين الدوقتين، ولكن من خلال طريقة ساخرة وطريفة للخلافات التي وقعت خلف جدران القصر الملكي.

المصورة لجأت إلى شبيهتين لكيت وميجان، لتجسيد الأحداث بطريقة فُكاهية، فتظهر ميجان مُهيمنة على الوضع وبحالة انفعالية، بينما كيت تُصارع الألم.. في الصور، تَجُّر ميجان كيت من شعرها بعنف على الأرض وكأن سيالًا من الغضب ينبعث من عينيها، بينما الأخيرة تُصارع لتحرير نفسها، وفي أخرى تحاول ميجان رَكل كيت بحذائها ذي الكعب العالي.

هذه المحاكاة لم تكن الأولى التي تجسِّد بها أليسون أحداثًا ملكية في سلسلة صور فكاهية، ففي وقت سابق نشرت صورًا لاستعدادات ميجان والأمير هاري قبل موعد استقبالهما طفلها، فصوَّرت جاكسون، الثنائي خلال استعدادهما لاستقبال أول مولود لهما.