فلاديمير بوتين يحتفل مع الشرطيات بيوم المرأة بركوب الخيل.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعوة لزيارة فوج من الشرطة النسائية في العاصمة الروسية موسكو، وذلك جاء عشية عيد المرأة، حيث تمت دعوته لرؤية كيف يقوم الشرطيات بعملهن.

الرئيس الروسي زار فوج الشرطة الأول في موسكو، متجولاً برفقة بعض من فارسات الشرطة حول الساحة على ظهور الخيول.. وأجرى عدة لفات ضمن الصالة المغلقة، بمشاركة 16 فرساً وفارساً، ممتطياً خيلاً بنياً بخلاف باقي الجياد البيضاء المحيطة بفرسه.

وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، ذكرت أن زيارة فلاديمير بوتين جاءت للاحتفال بيوم المرأة العالمي، حيث قام الرئيس بوتين بإهداء الفوج حصاناً من نوع “أورلوف تروتر” واسمه “زلتوي لوتش” وعمره 4 سنوات.

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الفوج التشغيلي الأول يتكون من كتيبتين لسلاح الفرسان، وكتيبة خاصة تعمل بمثابة الشرطة السياحية، ويوجد في الفوج 857 موظفاً.

المكتب الصحفي في “الكرملين” كان قد أفاد بأن الرئيس بوتين هنأ النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وجاء في تهنئته: نعلم أن حنانكن وكرمكن الروحي لا حدود له، نعم، هذه من صفاتكن الأساسية، لكنكن أيتها النساء العزيزات في العمل ومع الأشخاص المقربين منكن تضاعفون هذه الصفة بمقدار مائة ضعف.