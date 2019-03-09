ميلانيا ترامب تسلم مصرية جائزة الشجاعة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سلمت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية مايك بومبيو، جائزة “المرأة الدولية للشجاعة” لـ 10 نساء حول العالم.

المصرية ماما ماجي، مؤسسة منظمة “ستيفن تشيلدرين” لرعاية الأطفال، والأردنية خالدة خلف حنا الطوال، مدير إدارة الشرطة النسائية، كانات من بين الحاصلات على الجوائز، وذلك في حفل بمقر وزارة الخارجية الأمريكية.

مجلة “إيجيبت توداي”، ذكرت أن ملانيا ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو حضرا خلال الفعالية، وسلما الجوائز إلى عشر نساء من مختلف دول العالم، من بينهن عربيتان.. هما المصرية ماما ماجي، والأردنية خالدة خلف حنا الطوال.

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ميلانيا ترامب قالت خلال تسليم الجوائز بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: إن المجتمع يحتاج إلى شجاعة هؤلاء النساء للمضي قدما، وإن الشجاعة هي التي تشكل فارقا بين من يتحدث عن تغييرات ومن يتصرف من أجل إحداثها.

سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، كانت قد أصدرت بيانا قبل الاحتفالية؛ لتهنئة ماجدة جبران، المعروفة باسم ماما ماجي، التي ستحصل على جائزة المرأة الدولية الشجاعة من الوزير مايك بومبيو وميلانيا ترامب في واشنطن.