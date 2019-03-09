الملكة إليزابيث تدخل عالم إنستجرام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دخلت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عالم مواقع التواصل الاجتماعي، بزيارة معرض “توب سيكرت” الجديد المقام في متحف لندن للعلوم.

الملكة - التي تبلغ من العمر 92 عاما - شاهدت آلة لفك الشفرات تعود للحرب العالمية الثانية، وكمبيوتر “نكست” الأصلي، الذي استخدمه “تيم بيرنرز لي” لتصميم الشبكة العنكبوتية الدولية في عام 1989.

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ملكة بريطانيا نشرت صورة أرشيفية على صفحة العائلة المالكة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بمناسبة افتتاح مركز “سميث” في المتحف.. ويتابع حساب العائلة المالكة على “إنستجرام” 4.5 مليون شخص.

الملكة كانت قد زارت متحف العلوم لأول مرة في عام 1938 وكانت آخر زيارة قامت بها للمتحف في عام 2014، وذلك عندما افتتحت معرض عصر المعلومات بنشر أول تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

الملكة إليزابيث، قررت مشاركة متابعيها برسالة بعثها عالم الرياضيات، ورائد الكمبيوتر فى القرن التاسع عشر، تشارلز باباج إلى الأمير ألبرت، زوج الملكة فيكتوريا.. ولم تنشر اي صورة سيلفي لها أو مع من يحضرون معها.