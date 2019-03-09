كيم كاردشيان تشارك بأسبوع الموضة في باريس بجلسة تصوير جديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

لفتت النجمة والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان، أنظار وعدسات المصورين لها بعد ظهورها بإطلالة جريئة خلال تجولها بالعاصمة الفرنسية لمشاركتها بأسبوع باريس للموضة لعام 2019.

وكشفت النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، عن إطلالتها الجريئة التي كانت على شكل زي مستوحى من جلد الفهد، بطبقة شفافة، في عدد من اللقطات التي نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، وذلك قبيل ظهورها أمام الفندق الذي تقيم به.

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وتوالت التعليقات التي نشرتها كيم كاردشيان، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها على موقع تبادل الصور الشهير، كما تداولتها عدد كبير من صحف ومجلات المشاهير.

وعلى جانب أحر، قاضت شركة تقنية أمريكية شهيرة نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية المثيرة للجدل كيم كاردشيان، مؤخرا، وذلك عقب انسحابها من صفقة تجارية كانت قد أبرمتها معها.

وكانت العارضة العالمية قد بررت انسحابها بأن شركة “David Liebensohn” التقنية نشرت “معلومات شخصية” عنها، في حين كذبت الأخيرة إدعاء النجمة الشهيرة.