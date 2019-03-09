- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
لفتت النجمة والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان، أنظار وعدسات المصورين لها بعد ظهورها بإطلالة جريئة خلال تجولها بالعاصمة الفرنسية لمشاركتها بأسبوع باريس للموضة لعام 2019.
وكشفت النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، عن إطلالتها الجريئة التي كانت على شكل زي مستوحى من جلد الفهد، بطبقة شفافة، في عدد من اللقطات التي نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام، وذلك قبيل ظهورها أمام الفندق الذي تقيم به.
وتوالت التعليقات التي نشرتها كيم كاردشيان، حيث لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها على موقع تبادل الصور الشهير، كما تداولتها عدد كبير من صحف ومجلات المشاهير.
وعلى جانب أحر، قاضت شركة تقنية أمريكية شهيرة نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية المثيرة للجدل كيم كاردشيان، مؤخرا، وذلك عقب انسحابها من صفقة تجارية كانت قد أبرمتها معها.
وكانت العارضة العالمية قد بررت انسحابها بأن شركة “David Liebensohn” التقنية نشرت “معلومات شخصية” عنها، في حين كذبت الأخيرة إدعاء النجمة الشهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كاردشيان تشارك بأسبوع الموضة في باريس بجلسة تصوير جديدة.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.